ESTE - La scorsa notte - 2 aprile - nei pressi di un bar di Este i carabinieri sono intervenuti a seguito di una tentata rapina ai danni di un minore. Nel corso dell’aggressione la vittima rimaneva ferita e quindi portata presso l’ospedale di Schiavonia.

Le indagini sono in corso e non è possibile dare altre notizie. Pare che il giovane sia stato seguito in bagno da un coetaneo, che lo voleva rubare il portafoglio sotto la minaccia di un coltello.