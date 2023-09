Aggredisce una giovane donna, la colpisce su braccia e mani poi le ruba la borsetta: arrestato

TRIESTE - Erano da poco passate le 13 quando ha aggredito una giovane donna in via Milano, all'altezza di via XXX Ottobre.

Per strapparle la borsetta a tracolla, non ha esitato a sferrarle numerosi colpi alle braccia e alle mani. Borsetta che l'uomo, un 39enne, ha lasciato cadere subito dopo aver estratto dal suo interno due cellulari. Un passante – vista la scena – è accorso in aiuto della donna e nel tentativo di fermare il ladro, questi lo ha minacciato con una bottiglia, prima di dileguarsi. La donna nel frattempo, ripresasi dallo shock, ha allertato un'autopattuglia in transito: gli agenti le hanno prestato subito soccorso e raccolto le prime testimonianze di chi aveva assistito all'episodio. Grazie ad esse – e a quelle della vittima in primis – la Polizia si è messa sulle tracce del rapinatore trovandolo poco dopo in un bar della zona, intento a sorseggiare una bibita con alcuni avventori: con sé aveva ancora i due cellulari sottratti. Dopo l'identificazione, l'uomo è stato accompagnato alla Caserma San Sebastiano per gli accertamenti di rito, al termine dei quali è stato formalizzato l'arresto per rapina. Ora si trova nel carcere del Coroneo.