Furti a raffica con attrezzi da scasso: arrestato un 38enne

TRIESTE - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino italiano, di 38 anni, originario di Ravenna e domiciliato a Trieste, per il reato di furto aggravato.

La Squadra Volante, al fine di prevenire delitti contro il patrimonio e in particolare ai danni di attività commerciali, ha effettuato dei servizi mirati di vigilanza delle vie cittadine riscontrando che erano state forzate e aperte le porte di due esercizi pubblici, uno in via dell’Annunziata e l’altro in via di Cavana. Gli agenti sono riusciti ad individuare, nelle vicinanze dei due negozi, l’autore dei diversi furti commessi in città. Nel corso degli accertamenti è emerso che il soggetto aveva con sè numerosi attrezzi da scasso, quali cacciaviti, pinze, torce e un piede di porco e all’interno di uno zaino nascondeva la refurtiva, risultata compatibile con quella venduta nei due negozi finiti nel suo mirino. La merce recuperata è stata riconsegnata ai proprietari delle attività prontamente avvisati dei fatti. Nel mese di luglio, l'uomo aveva messo a segno un altro furto ai danni di un chiosco nei pressi di Barcola.