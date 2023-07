Distraeva i turisti ai tavoli del bar mostrando cartoline, poi li derubava: arrestato ladro seriale

TRIESTE - Si intrufolava in mezzo ai turisti assiepati sui tavoli nei dehors e con la scusa di smerciare delle cartoline ormai vintage, riuscire ad infilare le mani tra le borse e a prelevare i portafogli o gli smartphones. In sette anni è riuscito a collezionare anche una serie infinita di denunce, ma solo quando ha abbandonato la città per altri lidi è arrivata la condanna. A rintracciare il ladro, un 49enne di origini romene, è stata una pattuglia dei Carabinieri di Prosecco dopo averlo controllato a bordo di un autobus di linea.

Stavolta sono stati i militari a recapitare una cartolina direttamente per lui. L'uomo era infatti ricercato per un mandato di cattura emesso dalla Procura di Roma, dovendo scontare 1 anno, 2 mesi e 27 giorni di reclusione per i furti commessi a Roma dal 2008 al 2015. Dopo le formalità dell’arresto, il soggetto è stato accompagnato al carcere del Coroneo