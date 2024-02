ROVIGO - Non solo la ex compagna, di origini straniere, se n’è andata. Ma si è portata con sé la loro figlia, senza comunicare alcunché e senza far poi sapere nulla su dove fossero andate. Gettando nello sconforto il padre, che oltre a una relazione andata in pezzi, ha dovuto sopportare anche il dolore di non vedere più la sua bambina, che all’epoca non aveva ancora compiuto due anni. Per questo non è rimasto fermo: ha allertato la questura chiedendo e ottenendo la sospensione della validità del documento di identità per l’espatrio della figlia minore, ha denunciato quanto accaduto alla Procura di Rovigo e si è rivolto a un investigatore privato incaricandolo di scoprire dove si trovasse sua figlia.

LA STORIA

Una vicenda particolarmente delicata, che risale al 2017, in particolare al periodo compreso fra il 22 marzo e il 31 maggio, poi sfociata in un processo che si è concluso con la sentenza pronunciata dal giudice Sara Zen che ha riconosciuto la madre della bambina colpevole del reato di sottrazione di persone incapaci, condannandola a 8 mesi di reclusione, con la sospensione condizionale, e al pagamento di un risarcimento di tremila euro al padre, che si era costituito parte civile con l’avvocato Fulvia Fois.

Secondo quanto da lui denunciato e accertato con le indagini della Procura, la donna dopo la separazione aveva continuato a vivere nell’abitazione di famiglia, impedendo però all’ex compagno ogni contatto e frequentazione con la figlia, per poi allontanarsi verso una destinazione imprecisata portando con sé la bambina, senza aver avvisato il padre. Soprattutto, senza che ci fosse uno specifico provvedimento di affidamento della figlia, quindi avendo di fatto deciso autonomamente l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale. Un tema complesso e spinoso sotto molti punti di vista e che investe una delle pagine più dibattute del diritto, quella relativa all’affidamento dei figli. Il codice civile stabilisce che «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale». Ma non sempre questa è la strada percorribile o è giudicata la migliore per il figlio, il cui interesse prevale sempre su tutte le ragioni di parte. Questo però, va poi declinate in vicende specifiche, spesso fatte di dolori e rancori, le cui ripercussioni non devono essere fatte cadere sulle esili spalle dei figli, amati e contesi.

IL COMMENTO

Secondo l’avvocato Fois, che assisteva il padre, «sottrarre un figlio all’altro genitore impedendogli così l’esercizio della responsabilità genitoriale e di avere notizie della figlia, del suo stato di salute e di dove si trovasse, è un atto di crudeltà: i figli non possono mai essere strumentalizzati per i propri scopi personali di adulti. È importante che si capisca che anche le madri possono essere condannate».