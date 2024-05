Spaccio di cocaina e hashish: bar Evolution chiuso per trenta giorni

TRIESTE - Il Questore di Trieste ha disposto la chiusura per motivi di ordine e sicurezza pubblica per 30 giorni del "Bar Evolution" di viale D'Annunzio, con sospensione della somministrazione di alimenti e bevande e due persone sono state poste agli arresti domiciliari. L'attività di polizia giudiziaria della Squadra mobile ha scoperto che nel bar venivano spacciate cocaina, ecstasy e hashish. Il bar era frequentato da persone dedite all'uso smodato di sostanze alcoliche e di droga e da pregiudicati. Il Questore ha disposto la chiusura del locale in base alla normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.