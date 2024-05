MARGHERA - «Per un pugno di euro Marghera perde il bene storico più antico, la chiesetta della Rana!» Ne sono convinti in tanti a Marghera, in primis il consigliere comunale Gianfranco Bettin (Verde Progressista). Domani l'ex presidente della municipalità formalizzerà, con un'interrogazione, l'appello al sindaco e alla Giunta perché Ca' Farsetti acquisti la chiesetta cinquecentesca di via Fratelli Bandiera. «Poche migliaia di euro non devono impedire che un bene storico significativo e un segno comunitario importante come la chiesetta della Beata Vergine delle Grazie (del XVI secolo) a Marghera venga tutelata e valorizzata acquisendola al patrimonio pubblico. Il Comune di Venezia scrive, in una nota, Bettin - dovrebbe, perciò, intervenire immediatamente per proporre un'offerta e acquisirla, visti i tempi stretti dell'asta in corso per la sua cessione (nell'ambito di una vendita fallimentare)». Sulla vicenda della messa all'asta della chiesetta di via Fratelli Bandiera, all'incrocio con via Bottenigo, nell'ambito del fallimento del Centro Intermodale Adriatico del gruppo De Vecchi, intervengono anche gli amministratori del gruppo Facebook Marghera Oggi 2.0 che, spesso, in passato si erano battuti per evitare che il tempietto cadesse a pezzi. Loro tornano ad appellarsi al sindaco perché, sulla chiesetta, «non tentenni ulteriormente». «Il Comune deve bloccare l'asta e acquisire immediatamente. Sappiamo che si legge in un post - non produrrà reddito, siamo consci che non potrà esser posto in social housing, ma, se qualcuno in Giunta, volesse vendere candele sul retro bottega potrebbe evitare di vendere l'anima nella parte antistante».

LA STORIA

Un riferimento relativo alla doppia "vocazione" della chiesa: con l'edificazione nel 1954 della vicina chiesa di "Gesù Lavoratore", infatti, la chiesetta era stata adibita, nel retro, ad officina meccanica e, nella facciata su via Fratelli Bandiera, in un capitello votivo, meta di processioni. Limitandosi agli ultimi anni, sono almeno due le petizioni con cui i cittadini di Marghera avevano sollecitato l'acquisizione della chiesetta: nell'estate del 2021 in 600 avevano sottoscritto la petizione cartacea che aveva che aveva visto la consigliere municipale Carla Urlando tra i primi firmatari. Gli allora 6mila iscritti al gruppo Facebook "Margherini DOC" (oggi sono 7mila 700), nell'agosto di quell'anno, inoltre, avevano firmato l'appello lanciato dal gruppo social che aveva pubblicato il numero monografico de "La Cisterna" ricostruendo la storia della chiesa, costruita nel 1500 dalla nobile famiglia veneziana dei Rana. «La chiesa è un condensato di devozione popolare, antiche consuetudini civili di una comunità che viveva di pesca, agricoltura e artigianato, prima che, su di essa, precipitasse la rivoluzione industriale e urbana dei primi decenni del Novecento, cancellando tutto. Questo segno, salvato, - ribadisce Bettin - potrebbe dialogare con i vicini segni del Novecento, intrecciando un nuovo senso condiviso della vita civile e sociale, ma preservando ciò che è ancora vivo del passato e va difeso e portato avanti».