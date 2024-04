Lazio-Verona: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

La trentaquatrresima giornata di Serie A vede la Lazio affrontare il Verona, con le due squadre che sono ancora in corsa per i propri obiettivi. I bianocelesti, dopo le fatiche delle ultime settimane, vogliono centrare una qualificazione nelle coppe europee. Approdare in uno dei tornei della Uefa, preferibilmente la Champions, renderebbe una stagione giocata al di sotto delle aspettative. I gialloblù, invece, stanno rincorrendo una salvezza che sembra ancora in dubbio vista la vittoria del Frosinone che ha condannato la Salernitana.

