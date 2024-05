Real Madrid-Bayern Monaco, dove vedere la semifinale di Champions oggi (in tv e streaming): orario e probabili formazioni

È il grande giorno: stasera andrà in scena la semifinale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco. Il destino è nelle mani dei ventidue giocatori che scenderanno in campo, con l'andata che è finita 2-2. Ogni risultato è possibile, ogni cosa può succedere in uno stadio come il Bernabeu che si prepara a fare da cornice a una partita decisiva.

All'andata, Vinicius Jr. aveva calato il gol del pareggio all'83', mentre aveva aperto le marcature al 24'. In mezzo le altre due reti che hanno permesso ai bavaresi di portarsi in vantaggio, con Leory Sanè e Harry Kane che hanno segnato a distanza di 4 minuti. Nel fine settimana gli spagnoli hanno festeggiato la vittoria della Liga con quattro giornate d'anticipo, mentre per il Bayern la Champions League resta l'unico trofeo a cui possono ambire in questa stagione piuttosto deludente fino a questo momento.

Dove vedere Real - Bayern e a che ora

Real Madrid-Bayern Monaco comincia mercoledì 8 maggio alle ore 21.00. La partita è disponibile in diretta su Amazon Prime Video, disponibile anche in streaming sull'applicazione ufficiale del colosso dell'e-commerce.

Probabili formazioni

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vazquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti

Baìyern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Müller, Musiala; Kane. All. Tuchel

La finale

Per chi dovesse avere la meglio, c'è in serbo la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund (che ha battuto il Paris Saint Germain), che andrà in scena sabato 1° giugno 2024 presso lo stadio di Wembley che sorge alle porte di Londra.