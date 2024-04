FELTRE (BELLUNO) - Entra nel vivo il cantiere di demolizione della palestra dell'istituto Negrelli di Feltre: iniziata l'opera di rimozione dei pannelli verdi che circondano la struttura che verrà poi demolita, grazie ad un apposito macchinario, nelle sue parti in calcestruzzo. Un lavoro che preso il via ieri dando così il via libera definitivo alla trasformazione dell'edificio della Provincia che ospita Itis e Geometri.

La ricostruzione della scuola

Proseguono a pieno ritmo i lavori di demolizione e ricostruzione dell'istituto Negrelli di Feltre. Un progetto da quasi 20 milioni di euro finanziato dai fondi del Pnrr. Come noto, l'intera scuola sarà demolita per lasciare spazio ad una nuova struttura che si articolerà in quattro blocchi, tutti comunicanti tra loro, e che dovrebbe rispondere in maniera più adeguata al nuovo modo di fare didattica nelle scuole.

I tempi dei lavori

Come detto, per evitare che il cantiere intralci con le attività scolastiche, la demolizione avverrà per step. Il primo blocco ad essere demolito è quello della palestra (tant'è che è stata installata una tensostruttura per permettere lo svolgimento dell'attività motoria). Nel corso delle scorse settimane sono state eseguite tutta una serie di lavorazioni preliminari, tra cui la pulizia dell'area con il taglio delle piante. Nel corso della scorsa settimana, quindi, c'è stata tutta l'opera di sezionamento dei sottoservizi (acqua, gas ed elettricità), così da isolare l'edificio palestra dal resto dell'edificio scolastico. Intervento indispensabile per poter poi procedere con la rimozione dei pannelli verdi di cui l'edificio della palestra è costituito. Operazione che è iniziata ieri tra l'interesse e la curiosità della popolazione scolastica e dei residenti della zona. Terminata la rimozione dei pannelli, che richiederà qualche giorno, entrerà in funzione uno speciale macchinario, che è già in loco, che servirà per la demolizione delle opere in calcestruzzo. Fatto questo passaggio la vecchia palestra dell'istituto Negrelli non esisterà più.