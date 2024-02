Acqua non potabile a Feltre: ecco in quali zone. La raccomandazione: bollirla almeno 5 minuti prima di usarla

FELTRE (BELLUNO) - Acqua non potabile a Feltre: si può utilizzare solo previa bollitura di almeno cinque minuti.

Le zone interessate sono quelle di Costa Solana, Artesegna, via Teda, salita San Giorgio e strada del Casel a Vignui.



L'AVVISO

L'ordinanza di non potabilità dell'acqua in alcune vie della città di Feltre è stata emessa ieri pomeriggio, a firma del sindaco Viviana Fusaro ed è stata diffusa agli organi di stampa e tramite i canali social del Comune. Un provvedimento che si è reso necessario dopo che l'Ulss 1 Dolomiti aveva segnalato che, a seguito di campioni d'acqua prelevati il giorno 21 febbraio presso il rubinetto pubblico presso l'ex latteria di Vignui, erano emerse delle non conformità. Il gestore dell'acquedotto, Bim gestione servizi pubblici spa, ha quindi avviato tutti gli interventi previsti di pulizia e disinfezione dell'acqua con l'obiettivo di migliorarne la qualità e permettere quindi ai cittadini di poterla utilizzare per tutti gli usi, senza dover bollirla almeno cinque minuti prima di poterla bere o utilizzare per preparare i pasti.



LE VERIFICHE

È evidente che l'azienda sanitaria Ulss 1 Dolomiti dovrà fare ulteriori prelievi di controllo prima di poter dichiarare l'acqua nuovamente potabile e permettere quindi al sindaco Fusaro di revocare l'ordinanza di non potabilità emessa ieri. La speranza dei cittadini è che i disagi siano contenuti.

E.S.