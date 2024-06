TREVISO - Cinque richieste di condanna, per quasi 27 anni di reclusione, e sei di assoluzione. A distanza di più di 13 anni dallo scoppio dell’inchiesta, si concluderà il prossimo 28 giugno il primo grado di giudizio per l’indagine su un maxi giro di squillo online, che vede imputate 11 persone per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Prostitute online, gli annunci hard sui siti d'incontro

Stando alle accuse gli annunci hard venivano pubblicati in siti di incontri attraverso i quali escort e prostitute si procacciavano i clienti. Siti gestiti, per la Procura, da un’organizzazione formata da gestori, intermediari tra loro e le squillo, agenti di secondo livello ma anche fotografi o insospettabili prestanome e i titolari dei conti correnti su cui far transitare il denaro pagato dalle escort per avere uno spazio dedicato nei vari portali. Un business che per gli inquirenti fruttava decine di migliaia di euro al mese. Al vertice del sodalizio, stando al capo d’imputazione, c’erano Daniele Zuliani, 67enne di Silea, e l’allora compagna Sandra Eliza Ferreira, di 61: per lui sono stati chiesti 6 anni e 3 mesi di reclusione, 4 anni per lei. Sempre 6 anni sono stati chiesti per Stefano Davì, 54enne di Rovigo, mentre 4 anni per gli agenti Andrea Longato, 43enne di Castelfranco, e per Luca Cassin, 59enne di Vicenza. Assoluzione, invece, per altri sei imputati.

Ecco come funzionava

Secondo la Procura Zuliani e la Ferreira, assieme a Davì, erano i titolari di 4 diversi siti internet, da best-annunci.com a cercoamici-vip.com dove comparivano gli annunci, tutt’altro che mascherati. L’inchiesta era partita da Udine, costola di una tragica vicenda di cronaca nera. Ovvero l’arresto di Ramon Berloso, il goriziano di 35 anni all’epoca dei fatti (poi morto in ospedale dopo un tentativo di suicidio avvenuto in carcere, ndr) che era stato ribattezzato il “killer della balestra”. L’uomo, infatti, era ritenuto responsabile dell’omicidio di due prostitute. Delitto che poi aveva anche confessato di aver commesso. Per gli inquirenti Berloso agganciava le sue vittime proprio attraverso i siti incriminati. Nell’inchiesta parallela (prima che venisse spostata a Treviso per competenza territoriale) erano state coinvolte oltre una ventina di persone (alcune hanno patteggiato) perché, facendosi pagare le inserzioni a luci rosse, avevano sfruttato l’attività di almeno 32 squillo. Le ragazze, tra le quali c’erano anche alcune protagoniste di reality e casalinghe anche se la maggior parte era composta da donne disoccupate, facevano le proposte via web e, sempre grazie a internet, venivano contattate dai clienti. I pagamenti venivano poi formalizzati su conti correnti di persone compiacenti. Ne seguì una maxi retata che scoperchiò un giro di sesso a pagamento tra Treviso, Conegliano, Udine, Mestre, Padova, Belluno e Pavia.