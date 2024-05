Barista muore di tumore a 43 anni. Treviso in lutto per Federica Guarise, socia del bar Appiani

TREVISO - Barista muore di tumore a 43 anni: è lutto a Treviso. Federica Guarise è mancata martedì mattina, 30 aprile, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove era ricoverata dopo l'ultima, fatale, ricaduta della malattia contro cui combatteva da tempo. Era socia del bar Appiani Time di piazza delle Istituzioni, un locale avviato insieme alla socia e amica Barbara Podron. Il locale è stato l'ultima tappa di una lunga carriera dietro il bancone, sempre con il sorriso e con una buona parola per tutti.

Il tumore si porta via Federica Guarise a 43 anni

Cresciuta tra i quartieri di San Paolo e Santa Bona, si era poi trasferita nella zona della Chiesa Votiva. Dopo aver frequentato il liceo scientifico Da Vinci, si era iscritta all'università e per pagarsi gli studi aveva iniziato a lavorare come cameriera all'Enfant Prodige di via Venier. E di quel mestiere si è innamorata, capendo che sarebbe stata la sua strada. Ha lavorato ai Due Piani, un bar di via Manin, in centro città per poi dedicarsi alla gestione dell'Appiani Time.

Federica lascia la sorella gemella Laura, che le è rimasta accanto fino all'ultimo respiro, la mamma Giovanna e i due nipotini Angelica e Daniele. Il funerale verrà celebrato venerdì 3 maggio alle 15 nella Chiesa Votiva di Santa Maria Ausiliatrice.