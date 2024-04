Prosecco Doc-Scandicci, domani gara-1. E Velasco richiama Moki in nazionale

CONEGLIANO (TREVISO) - Tempo di fare la storia, tempo di finale scudetto. Con un’ottima anticipazione: Moki De Gennaro farà di nuovo parte della nazionale italiana nella prossima Volley Nation League, competizione chiave ai fini della qualificazione ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Ma procediamo con ordine. La Prosecco Doc attende Scandicci stasera al Palaverde alle 20.30 per gara-1 delle finali playoff. Una finale inedita, ma che riflette i valori visti nel corso della regular season, dominata da Conegliano e con Scandicci arrivata al secondo posto a 12 punti di distanza. Per le pantere c’è il desiderio di confermare il tricolore per la 6. volta consecutiva (la settima complessivamente), per Scandicci di iscrivere per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro. Dopo aver battuto per 2-0 Roma nei quarti, le pantere si sono imposte alla bella contro Novara, mentre le toscane hanno compiuto un percorso netto sia con Vallefoglia prima che con Milano poi, privando la squadra di Paola Egonu della terza apparizione consecutiva alle finali scudetto. Lo scontro sarà dunque tra Isabelle Haak ed Ekaterina Antropova, l’ennesima sfida stellare tra opposte nella nostra Serie A, che ancora una volta si conferma uno tra campionati più belli al mondo per valore tecnico.

PAROLA DI COACH

«Non abbiamo mai affrontato Scandicci in finale -spiega Daniele Santarelli- per molti Milano era data per favorita, ma le toscane hanno meritato alla grande questa finale scudetto». «Scandicci -continua- è una squadra con giocatrici che non hanno bisogno di presentazioni e quest’anno ha disputato una grande stagione arrivando quasi in finale di Coppa Italia e sfiorando il passaggio del turno in Champions contro l’Eczacibasi. È un’avversaria attrezzata per vincere e arriverà al Palaverde con grande entusiasmo e con la consapevolezza derivata dalla grande crescita nella seconda parte di stagione. Molte atlete infatti sono cresciute e hanno trovato convinzione e compattezza nell’ultimo periodo. È un team davvero equilibrato, non sarà per niente facile ma sappiamo che se giochiamo al nostro massimo siamo forti». Consapevoli che in una finale ogni passo falso può essere fatale: «Non potremo permetterci una prestazione come quella di Novara, servirà la nostra migliore partita e confidiamo nell’aiuto del nostro pubblico per iniziare bene questa finale».

LE MAGNIFICHE TRENTA

Nel frattempo, proprio alla vigilia del match il ct della nazionale azzurra Julio Velasco ha diramato la lista delle atlete che prenderanno parte alla Vnl 2024, una lista piena di piacevoli ritorni. Su tutti quello di Monica De Gennaro, esclusa nell’ultima estate dall’ex ct Davide Mazzanti sia per la stessa Vnl che per i campionati europei nonostante un livello di rendimento clamoroso. Velasco è stato di parola: di passaggio al Palaverde aveva detto che il criterio fondamentale per le convocazioni sarebbe stato il livello di gioco e Moki, la miglior interprete nel suo ruolo in Italia, è rientrata fra le 30 elette. Oltre a De Gennaro, presenti anche le pantere Lubian e Fahr e la grande ex Paola Egonu.