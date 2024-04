Volley. Finale scudetto. La Prosecco Doc Imoco stavolta vince il tie-break e riporta in parità la sfida tricolore con Scandicci

FIRENZE – Ancora un tie-break e stavolta la spunta la Prosecco Doc Imoco che impatta la serie e ristabilisce il fattore campo dopo il ko rimediato al Palaverde.

Decisivi i 5 punti di Plummer nel 5° set. A Scandicci non bastano i 34 punti di Antropova, top scorer della serata con Haak a quota 27.

Nel primo set Conegliano finisce la benzina in vista del rush finale dopo aver dilapidato 5 lunghezze di vantaggio (17-22) sotto i punti di Antropova e qualche errore di troppo. Cosa che non succede nel secondo (18-23) cn le pantere che pareggiano i conti. Nel terzo Scandicci s'impone con autorità, mentre Santarelli mischia le carte per trovare la quadra che però non arriva (36% sia in attacco che in ricezione, ma 11 errori contro 4). Così la Savino del Bene si porta avanti per 2 set a 1. Prosecco Doc spalle al muro reagisce e strappa il tie-break spuntandola ancora in volata. Come gara-1 si va agli straordinari. Le padrone di casa partono subito a razzo con Carol (4-1) ma le pantere riemergono nuovamente l'ultimo pari a quota 9 segnato dall'accelerata data dai 3 punti consecutivi di Plummer. I muri di Haak e Fahr (4 totali) fanno decollare Conegliano verso il successo che vale la parità nella serie scudetto. Ora si torna al Palaverde mercoledì sera