Niger, soldati russi nella base che ospita i militari Usa. Austin: «Sono in un compound separato»

Lloyd Austin, segretario della Difesa americano in una conferenza stampa rilasciata venerdi 3 maggio ha parlato della presenza di forze militari russe nel territorio del Niger dove risiedono anche le truppe americane.

Secondo Cnn e Reuters, le truppe stanno operando in due hangar separati nella stessa base del territorio del Niger chiamata Airbase 101.

Niger, via anche i soldati Usa (scalzati dai militari russi): nell'area restano solo gli italiani

L'arrivo dei russi

Le forze armate russe sono arrivate in Niger con sistema di difesa aerei e altre attrezzature ad inizio aprile, dopo che la giunta militare del Niger aveva annunciato a marzo la fine di un accordo di cooperazione militare con Washington. Il loro arrivo coincide a pochi giorni di distanza dopo che il leader del paese dell'Africa occidentale aveva parlato con il presidente Vladimir Putin. A gennaio la giunta militare del Niger aveva accettato di intensificare la cooperazione militare con la Russia dopo aver espulso le forze francesi.

Lloyd Austin: «Siamo in due hangar differenti»

Lloyd Austin ha confermato in una conferenza stampa che le forze di sicurezza russe sono state dispiegate nella stessa luogo in cui risiedono le truppe americane a Niamey, la capitale del Niger ma anche che al momento non c'è da preoccuparsi: «L'Airbase101 dove sono le nostre forze è una base dell'aeronautica del Niger che è collocata nell'aeroporto internazionale della capitale. I russi sono in un compound separato e non hanno accesso alle nostre forze o alla nostra apparecchiature. Sono sempre concentrato sulla sicurezza e sulla protezione delle nostre truppe. Ma in questo momento, non vedo un problema significativo in termini di protezione delle nostre forze»