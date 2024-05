F1, la Ferrari sarà azzurra nel Gran Premio di Miami: ecco perché

La Ferrari sfila in azzurro. La nota scuderia italiana ha annunciato che in occasione del Gran Premio di domenica a Miami le due Ferrari guidate da Sainz e Leclerc saranno azzurre e non rosse come di consueto.

Per gli appassionati di Formula 1 immaginare una Ferrari non rossa è quasi un sacrilegio ma questa volta si dovranno adattare, anche perché non sarà altro che un caso isolato.

Let’s take a closer look at our special livery for this weekend 🔍#MiamiGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/4pPyfFICf0 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 30, 2024

Perché la Ferrari sarà azzurra a Miami

La scuderia di Maranello sfoggerà un'automobile con due tonalità di azzurro, Azzurro La Plata e Azzurro Dino, che vengono dalla lunga e prestigiosa storia della Scuderia. Non sarà totalmente azzurra ma solo lateralmente. Più che un'operazione commerciale si tratta di un omaggio alla storia della Ferrari che in passato ha avuto anche i colori azzurri, ma ci sono anche altre ragioni. Non saranno solo le monoposto in pista a sfoggiare le tonalità di azzurro, ma anche piloti e meccanici. La nota scuderia italiana ha rassicurato i tifosi, spiegando che si tratta di una livrea speciale che sarà utilizzata esclusivamente per la gara di Miami. Oltre alla questione dell'omaggio alla storia del brand, c'è anche una motivazione legata alla ricorrenza dei settant'anni dalla commercializzazione della Ferrari in America, che era appunto azzurra.

Azzurro è anche il logo della Hp, nuovo principal sponsor della Ferrari, annunciato qualche giorno fa. Un’operazione poco nostalgica e molto concreta. Questa notte, inoltre, è stata presentata in America la "Ferrari 12 cilindri", primo modello Ferrari presentato fuori dall'Europa. Non era mai successo prima d'ora che un modello della più celebre automobile italiana nel mondo venisse presentata fuori dai confini europei. L'inedita Ferrari è stata presentata giovedì 2 maggio, in occasione degli incontri con la stampa. Circa 60 anni fa la Ferrari aveva utilizzato dei colori simili, nel 1964, in occasione dei Gran Premi degli Stati Uniti e del Messico, scegliendo una colorazione blu e bianca. In quel caso si trattò di una protesta contro la Fia.