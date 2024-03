PADOVA - Per Pasqua e la tradizionale gita fuori porta del lunedì di Pasquetta sono molte le iniziative in città e provincia, anche se alcune sono state annullate o rinviate a causa del meteo avverso. A offrire idee anche al coperto pensa però ad esempio l’Università, che a Padova offre tante iniziative nei suoi musei, magari da abbinare a una visita agli altri gioielli museali e culturali cittadini. Non mancano però anche tante idee per chi resterà in provincia.



NEL CAPOLUOGO

Sono aperti musei e siti culturali dell’Università con visite guidate e attività per adulti e famiglie. Saranno aperti (con i consueti orari festivi) il Museo della natura e dell’uomo, l’Orto botanico e palazzo Bo, che costituiscono il percorso “Padova, città della scienza” con biglietto integrato valido sei mesi. In alcuni musei inoltre nel prezzo del biglietto (da acquistare solo online su www.musei.unipd.it) sono previste iniziative speciali per adulti e bambini. Oggi, domani e martedì al Museo di geografia (via del Santo 26) dalle 14.30 alle 18.30 due iniziative oltre alla visita. La prima è la mostra cartografica "Regioni di carta. Mappe e libri per un viaggio in Sicilia". I bambini possono invece partecipare a una caccia alle uova a tema geografico. Oggi e domani al Museo Poleni (via Loredan 10) è possibile visitare anche la mostra “Radioattività. Dalla natura alla tecnologia”; è previsto anche un omaggio. Oggi il Museo di scienze archeologiche e d’arte (piazza Capitaniato 7) propone alle 16 una visita guidata animata e alle 17 un viaggio nell'architettura di Gio Ponti.

Palazzo Zabarella è aperto oggi e domani con la mostra “Da Monet a Matisse” (fino al 12 maggio; 9-13 e 14-17.30) con le opere della collezione francese del Brooklyn Museum di New York. Due gli appuntamenti musicali del conservatorio Pollini: domenica alle 18 nell’Auditorium verrà eseguita la “Petite Messe Solennelle” di Gioachino Rossini in versione originale a 4 parti, la cui esecuzione giunge a compimento della masterclass di Direzione di coro, in corso in settimana al Pollini con il coordinamento del professor Alessandro Kirschner, con il maestro Frank Markowitsch. Il coro del laboratorio è formato per buona parte dagli studenti della Hochschule für Musik di Friburgo, del Pollini, dell’EuropaChor di Berlino e sarà diretto dagli studenti padovani di direzione di coro e dal docente ospite (ingresso gratuito). Replica domani alle 17 nel duomo di San Lorenzo ad Abano Terme.



IN PROVINCIA

A Luvigliano di Torreglia la cinquecentesca Villa dei Vescovi, patrimonio del Fai, è aperta dalle 10 alle 17 a Pasqua e Pasquetta. Ci saranno caccia alle uova Lindt, visite guidate alle 11, 12, 15 e 16, pic-nic all’aria aperta mentre domani sarà possibile acquistare il cestino con i sapori del territorio preparato dal Bistrò della villa. Annullata l'apertura a Pasquetta del Parco Frassanelle a Rovolon. La Pro loco di Montemerlo propone domani un percorso lungo il fiume Bacchiglione, partendo e arrivando a Cervarese Santa Croce: partenza alle 14.30 dalla chiesa di Montemerlo o alle 14.45 dall'oratorio di Cervarese.

A Cittadella aperti il camminamento di ronda sulle mura, Teatro Sociale, Museo del duomo, Palazzo Pretorio e solo domani l’oratorio del Salvatore (www,muradicittadella.it). Oggi annullata la giornata dedicata al benessere, mentre domani mattina c'è il mercato settimanale. A Pasqua apertura di Villa Peggy's dalle 18 con aperitivo e musica. Oggi e domani dalle 9 alle 18 a Battaglia Terme aperto il Museo della navigazione fluviale con speciale evento in gondola sul canale Battaglia (www.museonavigazione.eu). A Piazzola sul Brenta oggi e domani dalle 9 alle 18 si può visitare Villa Contarini. All'interno la mostra "100 artisti in Villa" (gratuita fino al 2 maggio). A Pasquetta, anzichè oggi, il grande mercato dell'antiquariato. Rinviato al 7 aprile l'evento Chic Nic.