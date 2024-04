Curano il topo morente, Oipa travolta dalle polemiche: «Accuse inutili, salvare una vita non esclude di aiutarne altre»

TREVISO – Cercano di salvare un topo trovato agonizzante in centro a Treviso e vengono travolti dalle polemiche. «Salvare una vita deve per forza, per qualcuno, escludere l'aiuto ad altre». Ma non è così. L’Oipa di Treviso risponde in questo modo alle tante accuse arrivate dopo il salvataggio del ratto “Orazio”, trovato sofferente in una strada del centro e portato all’associazione per le cure del caso. Il topo, alla fine, è morto ma le polemiche sono state infinite.

In tanti hanno condannato gli sforzi per soccorrere un ratto probabilmente uscito dalle fogne contrapponendoli all’indifferenza verso le sofferenze di tante persone.

Ma l’associazione replica: «Da quando abbiamo iniziato non ci siamo occupati solo di animali, siamo intervenuti in casi sociali segnalati per gli animali e abbiamo portato il nostro aiuto ad anziani lasciati soli. Il nostro post voleva, come sempre, riuscire a muovere le coscienze.

Sapevamo che avremmo avuto molte critiche, l'avevamo già messo in preventivo».