Un altro incidente sul Terraglio: ciclista investito da un’auto, ricoverato al Ca’ Foncello

PREGANZIOL (TREVISO) - Un altro incidente stradale lungo il Terraglio a Preganziol. Stavolta la vittima è un ciclista di 71 anni, residente nel mestrino, che, per causa ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Silea, è stato investito attorno alle 12.30 in sella alla sua bicicletta da corsa da un'Opel Adam condotta da un 24enne trevigiano. Il 71enne, sbalzato sull'asfalto, è sempre rimasto cosciente ma nonera in grado di rialzarsi. Si sospetta una frattura del femore a causa dell'impatto, motivo per cui è stato trasportato e ricoverato all'ospedale Ca' Foncello per le cure del caso. Immancabili i disagi al traffico: lungo il Terraglio si sono infatti formate delle code in entrambe le direzioni. La situazione è tornata alla noramlità poco dopo le 13.