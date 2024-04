UDINE - Un brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, libero dal servizio, è intervenuto presso le casse di un supermercato a San Giovanni al Natisone dove un individuo, dopo essere stato sorpreso a occultare in uno zaino merce di vario genere, aveva tentato di allontanarsi senza pagare. Guadagnata l’uscita, dove era ad attenderlo un complice a bordo di un’auto, l’uomo era stato inseguito dal carabiniere che però, nel tentativo di bloccare i due individui, veniva investito dal veicolo guidato dal complice, pur riuscendo a recuperare lo zaino contenente la merce sottratta, del valore di circa 150 euro, e a rilevare la targa del mezzo.

Le immediate attività di ricerca, che hanno visto l’impiego di uomini dei Carabinieri di Udine e Gorizia, hanno permesso, in breve, di individuare e bloccare, a Gorizia, i due uomini ritenuti responsabili della rapina, un cittadino marocchino di 33 anni e un cittadino tunisino di 40, sottoposti a fermo di indiziato di delitto. I due sono stati accompagnati presso la Casa circondariale di Gorizia in attesa dei provvedimenti. Il brigadiere, ha riportato lesioni guaribili in 30 giorni.