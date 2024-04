SOVRAMONTE (BELLUNO) - Un incidente frontale tra due auto: una donna ferita. È quanto accasuto oggi, marted' 16 aprile, nella frazione di Sorriva in comune di Sovramonte, poco dopo le 13:30.

I pompieri, arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza le due auto, mentre la donna è stata trasferita in ambulanza in ospedale. i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 16:00 circa.