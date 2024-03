ORMELLE (TREVISO) – Grave incidente stradale oggi, giovedì, in via Primo Maggio a Ormelle, nei pressi del campo sprtivo. Due auto si sono scontrate frontalmente. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un’Audi A4 e un’Alfa Romeo Giulietta. Sembra che gli occupanti di una delle due vetture siano rimasti incastrati all’interno. Sul posto le ambulanze del Suem 118 e, vista la gravità dei feriti, è stato richiesto anche l’elisoccorso che è atterrato poco distante. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale. Per consentire i soccorsi, la strada è stata chiusa al traffico in via temporanea.

Tre persone sono rimaste ferite, una è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello.