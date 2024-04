Terribile schianto frontale tra due auto: feriti papà e figlio di 10 anni. Il ragazzino trasferito d'urgenza in ospedale con l'elicottero

VAZZOLA (TREVISO) - Schianto frontale fra due auto: feriti un bambino di 10 anni e il papà. L'incidente è avvenuto oggi, 10 aprile, in via Piave a Tezze di Vazzola. Alle 14.50 l'auto con a bordo padre e figlio si è scontrata con una vettura che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il piccolo passeggero. Il bambino ha riportato un trauma facciale. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del Suem 118 con ambulanza ed elicottero. Il piccolo ferito è stato traspotato in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il genitore, invece, è stato trasferito in ambulanza. La dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine.