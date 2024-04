Codevigo. Incidente frontale tra due auto sulla strada dei Pescatori: cinque feriti in ospedale

CODEVIGO (PADOVA) - Pauroso incidente stradale nella notte tra il 5 e il 6 aprile a Codevigo lungo la strada dei Pescatori. Per cause ora al vaglio delle forze di polizia si sono scontrate due auto. Il bilancio che poteva essere devastante, è di cinque feriti.

Tre pazienti sono stati trasportati in ospedale a Padova dal personale medico del Suem 118, altri due sono stati trasferiti al nosocomio di Chioggia. Dai primi riscontri, nessuno dei coinvolti versa in pericolo di vita, ma sono in corso ulteriori accertamenti per accertarsi sulle singole posizioni cliniche dei feriti. La viabilità lungo la Pescatori è rimasta interdetta per diverse ore. Soltanto dopo le 4 gli operatori hanno terminato i rilievi. I mezzi incidentati sono stati portati via dal carroattrezzi ed è stata pulita la sede stradale dai detriti. Tra le cause al vaglio degli inquirenti non si esclude una manovra azzardata, ma anche l'eccessiva velocità. Come da prassi i conducenti dei due mezzi sono stati sottoposti anche ad accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto.