Scontro frontale, auto va a fuoco: un morto e due feriti

ZANE (VI) - La notte scorsa, tra venerdì e sabato mezz’ora prima della mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 66 in via Monte Pasubio a Zane per un incendio di un’auto, dopo un frontale contro un’altra vettura: una persona deceduta e due feriti. Degli automobilisti di passaggio, viste le fiamme, sono riusciti a tirare fuori dall’abitacolo della Volkswagen Golf le due persone, mentre l’autista della Renault Megane è riuscito a uscire autonomamente. I vigili del fuoco arrivati da Schio e dal distaccamento volontario di Thiene, hanno spento le fiamme e messo i sicurezza i mezzi. Le due persone gravemente ferite che viaggiavano a bordo della Golf, sono state stabilizzate dal personale sanitario del Suem e trasferite in pronto soccorso. Successivamente l’uomo è deceduto in ospedale.

Trasferito in pronto soccorso per le cure anche l’autista della Megane. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo le ore 1.