Colpo di sonno al volante, schianto frontale sulla Valsugana: tre feriti

CURTAROLO - Un probabile colpo di sonno sarebbe all'origine di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, 15 marzo, verso le 17 lungo la Valsugana a Curarolo. L'impatto è avvenuto sul cavalcavia di Pieve. Sono i primi riscontri raccolti dagli agenti della polizia locale della Federazione, una Renault che stava procedendo da Padova in direzione Cittadella, ha sbandato invadendo la corsia opposta di marcia. In un primo momento il conducente della Renault ha colpito una Focus di striscio, poi è andato ad impattare frontalmente contro una Fiat 500. Nell'impatto i mezzi sono stati seriamente danneggiati. Alcuni automobilisti in transito che hanno assistito alla tremenda carambola hanno prontamente chiamato i numeri d'emergenza. Oltre agli agenti sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari del Suem 118. I tre coinvolti sono stati aiutati ad uscire dall'abitacolo

e sono stati affidati alle cure dei soccorritori.

Trasportati in ospedale, nessuno versa in pericolo di vita. Il traffico sulla Valsugana ha subito forti rallentamenti. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività. Poi è toccato ad un carroattrezzi rimuovere i mezzi incidentati. Nel frattempo la polizia locale per ridurre al minimo i disagi degli utenti ha deviato i mezzi in transito lungo arterie secondarie. La situazione è tornata alla normalità lungo la Valsugana soltanto dopo le 19.