CAMPALTO - Ictus al volante, Loredana, 57 anni, muore il giorno dopo in ospedale: lascia una figlia. Si è spenta all'ospedale di San Donà la bancaria di Campalto coinvolta nello schianto frontale a Musile di Piave, sulla Triestina, nel pomeriggio di lunedì 22 aprile.

Loredana Corona, 57 anni di Campalto di Favaro, era stata colpita probabilmente un ictus al volante della sua Fiat Panda a Musile. La donna, sposata con una figlia, lavorava in banca ma da tempo sarebbe stata in malattia per problemi di salute.