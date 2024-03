TREVISO - Addio al dottor Francesco Longo. Il medico di famiglia, in servizio per anni negli ambulatori di Preganziol, in particolare tra San Trovaso e Sambughè, si è spento all’età di 76 anni. Alla fine dello scorso novembre gli era stata diagnosticata una grave forma tumorale. E purtroppo la malattia ha fatto velocemente il proprio corso. All’inizio di febbraio, di seguito, è stato colpito da un ictus. Dopo un ricovero di tre settimane al Ca’ Foncello, è stato trasferito nell'hospice Casa dei Gelsi dell’Advar, l’associazione che si occupa di pazienti oncologici.

IL RICORDO

«È sempre stato cosciente e attraverso le tante persone che sono venute a trovarlo, compresi tanti suoi vecchi pazienti, ha potuto rendersi conto dell’affetto che lo circondava. È stata la cosa più bella in un momento estremamente difficile – spiega la figlia Valentina – è sempre stata una persona piena di energia e di vitalità. Con mille progetti in testa. Sul lavoro non si tirava mai indietro. La classica figura del dottore che quando serve, senza porre limiti, va a visitare i pazienti a casa. Anzi, spesso andava a trovare i suoi assistiti a domicilio, soprattutto gli anziani, anche quando non lo chiamavano direttamente, giusto per vedere come procedeva».

LA CARRIERA

Il dottor Francesco Longo era originali di Catania. Qui si era laureato in medicina e chirurgia nel 1979. Da parecchi anni però viveva a Treviso. Si era trasferito nel 1981. Era residente in città. Amava anche cantare e cucinare. La sua passione più grande, però, è sempre stata l’attività di medico di famiglia. «Una volta arrivato all’età della pensione aveva anche provato a continuare a lavorare in ambulatorio – rivela la figlia – aveva presentato una richiesta per poterlo fare, ma alla fine non era stato possibile». Il limite di legge non consentiva deroghe. Adesso forse le cose andrebbero diversamente. Francesco lascia due figlie, Valentina e Maria Cristina. La loro mamma Maria Ausilia. La compagna Laura. La sorella Grazia e il fratello Vito. La data del funerale è già stata fissata. L’ultimo saluto al dottore verrà dato domani pomeriggio, alle 15, nella chiesa della parrocchia di San Giuseppe a Treviso. Il feretro partirà dall’hospice Casa dei Gelsi. La famiglia chiede a tutti di non portare fiori ma di effettuare eventuali offerte che saranno devolute all’Advar.