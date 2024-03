Nanoplastiche nell'uomo, rischi doppi per il cuore: dimostrati i danni delle particelle alla salute

Nanoplastiche trovate nelle placche aterosclerotiche: uno studio rivoluzionario pubblicato sulha dimostrato per la prima volta il danno per la salute umana causato da queste particelle. Le placche "inquinate" sono state associate a un aumento di oltre 2 volte del rischio di infarti e ictus, rispetto a quelle senza nanoplastiche. La ricerca, condotta in collaborazione con istituzioni come Harvard Medical School e IRCSS Multimedica, ha rivelato la presenza di micro e nanoplastiche come polietilene (PE) e polivinilcloruro (PVC) nel 58.4% e 12.5% dei casi rispettivamente. Queste particelle hanno dimostrato di rendere le placche più infiammate, instabili e friabili, aumentando il rischio di eventi cardiovascolari e mortalità. L'associazione tra nanoplastiche e malattie cardiovascolari sottolinea l'impatto negativo delle materie plastiche sulla salute umana e sull'ambiente, evidenziando la necessità di approfondire ulteriormente questa tematica.