"Zanutta" in 3 anni passa da 20 a 60 dipendenti diretti e incrementa utili e fatturato

SAN DONÀ DI PIAVE (VENEZIA) - Negli ultimi tre anni ha raddoppiato i posti di lavoro (da 30 a 60 dipendenti) e fatto registrare un incremento di fatturato e utili. Si tratta della filiale del gruppo "Zanutta" in via Monte Popera, che era stata rilevata nell'estate del 2020 da Firas. Finora si era mantenuta la doppia insegna, segnando la continuità per un punto di riferimento per tanti clienti nella zona. Il colosso della termoidraulica, arredobagno, edilizia e ferramenta è un emblema della capacità imprenditoriale del Nordest e dopo una ristrutturazione a base di linee moderne e colori sgargianti ora l'attività continua sotto l'egida Zanutta.



INAUGURAZIONE

Domani è prevista l'inaugurazione: gli stand apriranno alle 15.30 e alle 18 i titolari dell'azienda friulana, Vincenzo e Gianluca Zanutta, taglieranno il nastro nella sala-mostra, assieme al vicesindaco Giuliano Fogliani e con la benedizione di don Edmondo Lanciarotta, della parrocchia di Mussetta. «È un po' un paradosso inaugurare adesso l'attività, ma siamo rimasti indietro con il rinnovo di tutti i locali interni a causa della pandemia del 2020 spiega Vincenzo Zanutta - Ora a San Donà offriamo una gamma di prodotti per la casa a 360°, con esperti in grado di rispondere a tutte le esigenze del cliente. Pertanto vogliamo farci conoscere in questa area per le nostre capacità e la varietà di specializzazioni che curiamo».

Oltre 20 mila metri quadrati di superficie (più della metà al coperto) e ora il punto vendita può disporre uno showroom nuovo di zecca. «C'è la totalità dell'offerta del nostro gruppo con i settori rappresentati, dalla ferramenta alle finiture per la casa continua - Il core business resta la termoidraulica, che è sempre andata molto forte, ma è stato affiancato dall'edilizia e da tutti i compartimenti che permettono di costruire una casa, dal ferro delle fondamenta, ai tetti in legno, fino alle maniglie delle porte».



LA CRESCITA

Numeri importanti per la filiale di San Donà, che ha assunto un ruolo da protagonista e l'hanno promossa a punto di riferimento dell'intero gruppo Zanutta che nel 2022 ha potuto vantare un fatturato complessivo di 250 milioni. In totale 46 filiali e quasi 800 dipendenti: l'azienda sta seguendo un percorso di espansione in tutto il Nord Italia, rendendo San Donà un hub che collega le operazioni di numerosi punti vendita. «Grazie alla posizione geografica favorevole è presto diventata uno snodo logistico per la nostra attività a tutto il Veneto su cui si concentrano 20 centri sparsi tra le 7 provincie precisa Gianluca Zanutta - I risultati di questo triennio confermano la crescita vorticosa di San Donà, con una progressione dai 7 milioni del 2020, ai 13 milioni del 2021, fino ad arrivare ai quasi 20 dell'anno scorso».

D.Deb.