Fincantieri consegna la Queen Anne al gruppo inglese Cunard

VENEZIA - Ultima di una prestigiosa serie di unità realizzate per Cunard, oggi 19 aprile 2024 Queen Anne si è ufficialmente unita alla flotta dell'armatore britannico con una cerimonia di consegna tenutasi presso lo stabilimento Fincantieri di Marghera (Venezia), alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani.