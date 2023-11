Roncadin sbarca negli Usa e apre uno stabilimento a Chicago identico a quello di Meduno

MEDUNO - «Abbiamo capito che non si può concentrare tutta l'attività in una sola parte del mondo. Serve un secondo motore sempre acceso». Sono le parole con cui l'amministratore delegato, Dario Roncadin, ha spiegato la scelta dell'azienda di famiglia di realizzare, a Chicago, nell'Est degli Stati Uniti, in riva al Lago Michigan, uno stabilimento gemello a quello di Meduno: due strutture identiche e interscambiabili.



IL SINDACATO

La speranza delle organizzazioni sindacali - che sono molto attive, come dimostra la presenza in azienda, la scorsa settimana, dei vertici nazionali della Cisl, comparto alimentare - è che questa "avventura" dall'altra parte dell'oceano non finisca per limitare, o addirittura penalizzare, la fiorente attività storica. Per questo verranno chieste garanzie alla proprietà. Lo sbarco di Roncadin a Chicago è stato possibile grazie a un accordo con Intesa Sanpaolo, per un nuovo finanziamento con la garanzia di Sace, di 14 milioni di euro, per un progetto di internazionalizzazione attraverso la controllata statunitense Roncadin Holding Usa Corporation. Si tratta dell'acquisto e della ristrutturazione di uno stabilimento, con la realizzazione di una nuova linea per produrre e distribuire pizze surgelate al mercato nordamericano. Il finanziamento si inserisce nell'accordo di collaborazione sul tema filiere, che consente alle aziende facenti parte del processo produttivo e distributivo di essere accompagnate nei propri progetti di crescita sul territorio, di internazionalizzazione e di rinnovamento delle proprie strutture produttive, anche accedendo a soluzioni finanziarie dedicate.

Grazie al Programma Sviluppo Filiere della banca, nel comparto agro alimentare italiano, sono già stati attivati 170 contratti di filiera, che hanno coinvolto oltre 6.500 fornitori, per un giro d'affari complessivo di oltre 22 miliardi di euro e 22.000 dipendenti del capo-filiera.



OBIETTIVO CRESCITA

Attualmente l'azienda di Meduno (attiva dal lontano 1992) è arrivata a occupare circa 780 persone nell'area pedemontana pordenonese (l'80% donne) e in un anno realizza oltre 100 milioni di pezzi, con un fatturato che, nel 2022, ha raggiunto i 155 milioni di euro.

Roncadin produce pizze sia a marchio proprio, sia per le private label nazionali e internazionali e recentemente ha ampliato il proprio business affiancando alle pizze surgelate anche gli impasti freschi da banco frigo. L'obiettivo di Roncadin è crescere ancora, investendo sulle persone, sullo sviluppo dello stabilimento, sul rafforzamento del marchio nei mercati italiani e stranieri, nonché sull'acquisizione di piccole e medie imprese operanti nel settore pizza e affini. Una strategia che avrà effetti positivi anche sui 600 fornitori presenti in un'ottantina di province italiane, che Roncadin seleziona con grande cura in base a criteri di qualità, etica e sostenibilità.



«Siamo presenti nel mercato Usa dal 2016 e il nostro obiettivo è crescere ancora - ha precisato l'ad Dario Roncadin -, cosa non semplice però, perché per operare in Nordamerica occorrono grandi investimenti e un lavoro puntuale su ogni aspetto del procedimento produttivo, anche per le diverse e stringenti regolamentazioni sanitarie, per esempio quelle sulle carni lavorate. L'accordo raggiunto con Intesa Sanpaolo rappresenta un valore anche per i nostri fornitori, che vedranno così moltiplicarsi le opportunità di business».

«L'obiettivo dichiarato - ha concluso Roncadin - è quello di portare il fatturato Usa intorno ai 150 milioni in un triennio e di raddoppiare il fatturato complessivo del gruppo in 5 anni».