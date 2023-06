Roncadin, da Intesa San Paolo 14 milioni per espandersi negli Stati Uniti

MEDUNO - Intesa Sanpaolo ha siglato con Roncadin, produttore italiano di pizze surgelate di qualità, un nuovo finanziamento con garanzia di Sace di 14 milioni di euro, per un progetto di internazionalizzazione attraverso la controllata statunitense Roncadin Holding USA Corp.

Lo rendono noto gli attori dell'accordo in un comunicato congiunto. I fondi saranno utilizzati per l'acquisto e la ristrutturazione di uno stabilimento a Chicago, oltre alla realizzazione di una nuova linea per produrre e distribuire pizze surgelate al mercato Nordamericano.