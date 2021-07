Azienda friulana alla conquista del mercato Usa: Roncadin porta oltreoceano le sue pizze

MEDUNO (PORDENONE) - Roncadin dà il via all'esportazione negli Usa delle pizze surgelate con carne. L'azienda di Meduno (Pn) ha ottenuto l'autorizzazione della Food and Drug Administration all'export di prodotti a base di carne negli Stati Uniti. Il processo di certificazione ha coinvolto anche i fornitori.

«Le pizze surgelate con i salumi sono le più richieste negli Usa e rappresentano grande opportunità di crescita», sottolinea l'ad del gruppo Dario Roncadin, stimando il valore del mercato americano a 50 milioni di dollari all'anno Per l'azienda alimentare friulana, che da sempre punta su alta qualità, materie prime italiane e filiera corta, è un traguardo importante, giunto al termine del lungo iter necessario per poter esportare negli Usa prodotti compositi con carne conformi ai severi standard dettati dalla Fda - Food and Drug Administration. Le aziende italiane autorizzate all'export di questo tipo di prodotti sono elencate nell'apposito registro del Ministero della Salute, che ispeziona gli stabilimenti di produzione attraverso i servizi veterinari regionali e provinciali.

«L'autorizzazione ottenuta - aggiunge Roncadin - è frutto di un lavoro durato due anni che ha coinvolto non solo noi ma anche i nostri fornitori abituali, che hanno compreso come la certificazione fosse una grande opportunità per tutti e l'hanno ottenuta in sinergia con Roncadin. Inoltre gli esperti del Servizio Veterinario della Provincia di Pordenone ci hanno supportato e fornito tutte le indicazioni e le osservazioni necessarie ad adeguare i nostri processi produttivi agli standard sanitari richiesti. Li ringraziamo per l'alta professionalità e la costanza nel percorso».