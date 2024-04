Trappola di colla, la topolina Pasqua salvata dai volontari Oipa: «È il nostro miracolo»

TREVISO - La topolina Pasqua salvata da una volontaria Oipa. L'animaletto era rimasto attaccato alla colla di una trappola per un'intera giornata. «Sono state necessarie diverse ore per riuscire a togliere tutta la colla che aveva in ogni millimetro del suo corpo, era completamente imbrattata, su baffi, occhi, orecchie, orifizi - raccontano sulla loro pagina Facebook i volontari dell'Oipa -. Quattro ore di pulizia delicata, con guanti di plastica e olio vegetale da cucina, per staccarla prima gradualmente e lentamente grazie alla scivolosità dell'olio con dei cotton fioc dalla superficie in cui era rimasta appesa, poi per eliminare la colla dal corpo. La piccolina si ì lasciata fare tutto, era letteralmente sfinita.

Dopo questo lungo passaggio l'abbiamo lasciata tranquilla e le abbiamo dato un pò di acqua e zucchero con un contagocce».

I soccorsi e la riabilitazione

Diversi i lavaggi successivi che i volontari hanno dovuto fare sulla topolina che continuava ad essere "appiccicosi". «Pasqua è il nostro piccolo miracolo - si legge nel post -. Ora sta bene, è una piccola delinquente che continua ad evadere dal suo spazio di degenza, in sicurezza in una stanza, stallo che dovrà durare diverse settimane fino a quando le ricrescerà tutto il pelo nella parte finale del corpo. Infatti la piccola si è strappata il pelo dove erano presenti ancora tracce di colla e olio che non siamo riusciti a tirare via. Non vediamo l'ora che possa tornare libera».