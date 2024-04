Medicina, stop al numero chiuso: i test ancora nel 2024. Ecco come iscriversi dal 2025: semestri e requisiti, la guida

Svolta epocale nel mondo dell'università in Italia: è passato il nuovo testo legislativo che segna la fine del sistema a numero chiuso per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, e in Medicina veterinaria. A partire dal 2025, quindi, gli aspiranti dottori potranno iscriversi al primo semestre di questi corsi senza la necessità di superare un test di ingresso preliminare.

Questo però non significa che chiunque potrà terminare gli studi: sono previsti, infatti, alcuni requisiti per essere ammessi al secondo semestre, con uno sbarramento che sarà quindi comunque presente.

Cosa fare per mantenere l'iscrizione

Il proseguimento degli studi al secondo semestre sarà condizionato dal raggiungimento di determinati obiettivi accademici (il conseguimento di tutti i cfu previsti per il primo semestre) e dalla posizione nella graduatoria di merito nazionale. Questa riforma prevede che il governo adotti, entro dodici mesi dalla promulgazione della legge, decreti legislativi per definire i dettagli di questo nuovo sistema di accesso. L'obiettivo è armonizzare i programmi di studio a livello nazionale, garantendo un'offerta formativa di alta qualità e una distribuzione equa dei posti disponibili.

E se non ho i requisiti per “iscrivermi” al secondo semestre?

Per gli studenti che non superano la selezione per il secondo semestre, sarà possibile utilizzare i crediti formativi acquisiti nei primi sei mesi per iscriversi ad altri corsi di laurea, offrendo così una seconda chance senza la perdita dell'anno accademico. Questa flessibilità dovrebbe servire a ridurre la pressione sugli studenti e permettere un percorso più lineare anche a chi dovesse cambiare facoltà.

Quest'anno (2024) resta tutto invariato

Le modalità di ammissione ai corsi di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, e Medicina veterinaria per l’anno accademico 2024-2025 rimarranno invariate rispetto al sistema attualmente in uso. I test di ammissione si svolgeranno, come già stabilito, nei mesi di maggio e luglio 2024. Gli aspiranti studenti avranno l’opportunità di partecipare a entrambe le sessioni di esame (sarà preso in considerazione per le graduatorie il punteggio migliore). È prevista la risoluzione in 100 minuti di 60 domande a scelta multipla, estrapolate da una banca dati pubblica contenente almeno 7.000 quesiti, sui seguenti argomenti: competenze di lettura, ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. I candidati dovranno selezionare una risposta esatta tra le cinque opzioni proposte. Le date sono: 28 maggio e 30 luglio per i corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria, mentre le date per Medicina veterinaria sono 29 maggio e 31 luglio. La valutazione massima raggiungibile è di 90 punti (20 il minimo per l'idoneità), con 1,5 punti assegnati per ogni risposta corretta, una penalizzazione di 0,4 punti per ogni errore e zero punti per le risposte non date.