Medico trevigiano inserito dal Time nella top 100 della sanità mondiale. E' il pediatra Paolo De Coppi: «Innovatore, tra i più influenti al mondo»

SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO) - C'è un medico trevigiano tra le migliori menti della sanità mondiale. E' Paolo De Coppi, chirurgo pediatrico e ricercatore, emigrato a Londra. Il Time lo ha inserito nella top 100 delle personalità più influenti al mondo nel settore della salute, nella categoria "innovatori".

Un altro importante riconoscimento, dunque, per il medico originario di Santa Lucia di Piave. Già in forze al Dipartimento di Pediatria dell’Azienda ospedale Università di Padova, attualmente lavora al Great Ormond Street Hospital di Londra. Qui si occupa di «malformazioni congenite, trovando modi per fornire al feto le cellule giuste per far crescere tessuti o organi mancanti» spiega il Time nella sua scheda di presentazione. «Per fare ciò, nel 2024, lui e il suo team, guidato da Mattia Gerli, hanno aperto la strada a modi per prelevare cellule dal liquido amniotico e coltivare organoidi, che sono repliche di tipi specifici di tessuti, che imitino le cellule polmonari, intestinali e renali del feto. È la prima volta che tali organoidi per tessuti come questi vengono creati dal liquido amniotico.

De Coppi e il suo team stanno testando l’approccio prima sulle pecore e sperano di condurre eventualmente studi sugli esseri umani».

«Un sistema organoide apre completamente un nuovo modo di guardare alla diagnosi prenatale del feto - ha dichiarato De Coppi alla rivista statunitense -. Si spera che in futuro si aprano anche nuove strade per il trattamento del feto». Il brillante medico trevigiano è già salito più volte agli onori della cronaca per interventi pionieristisici, come l'operazione da 18 ore per separare due gemelle siamesi, eseguita a Londra nel 2022. I risultati delle sue ricerche, focalizzate soprattutto sulle cellule staminali, sono state recentemente pubblicate su Nature Medicine.

Nella classifica “Time100 Health” compaiono anche altri due italiani: Francesca Dominici, di Roma, che studia come abbattere l'inquinamento atmosferico; e Carlotta Pianigiani, di Arezzo, in prima linea nelle cure agli sfollati di Haiti.