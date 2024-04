Curtarolo. Luca Zaia mette le mani in pasta e si improvvisa pizzaiolo all'inaugurazione della Scuola della pizza

«Chiamatela università della pizza, non scuola. Pizza è identità nazionale, i pizzaioli ne sono gli ambasciatori e possono promuovere la tipicità dei prodotti, in Veneto ne abbiamo 350. Possono educare i giovanissimi in quanto l'imprinting alimentare c'è fino agli 11 anni. Inoltre i pizzaioli sono persone con grande creatività. Con questa iniziativa state facendo un lavoro importantissimo». Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, con la verve che lo contraddistingue, ieri mattina all'inaugurazione a Curtarolo, della nuova sede internazionale di Scuola Italiana Pizzaioli, del gruppo molitorio Agugiaro & Figna, polo d'eccellenza per la formazione dei professionisti del futuro nell'arte della pizza.