Jesolo, sorpresa alla gita in barca: delfini giocano tra le onde e fanno divertire mamma, papà e figlioletta a bordo Video

JESOLO - Jesolo, sorpresa alla gita in barca: delfini giocano tra le onde e fanno divertire mamma, papà e figlioletta a bordo. È accaduto domenica 28 aprile intorno alle 14.30. «Eravamo circa ad un miglio dalla costa dell’isola di Pellestrina alla velocità di 5 nodi - racconta il signor Gianpaolo Costantini - i delfini sono rimasti a giocare con le loro evoluzioni per una mezz’ora abbondante per la gioia di mamma Angela, il cane Athos e la piccola Dora dormiva nella cabina di prua».

E conclude: «Mancava poco che si facessero accarezzare, mi sfioravano la mano… Aver avuto una sardina chissà».