Due famiglie di delfini al Cavallino, l'avvistamento di una nostra lettrice

CAVALLINO - Avvistate due famiglie di delfini al Cavallino. Ieri, 22 agosto, Alessandra (nostra lettrice), ha avvistato dei delfini al largo del Cavallino Treporti.

«Eravamo appena al largo del Cavallino quando due famiglie di delfini sono apparsi in mare davanti alla nostra piccola imbarcazione - spiega Alessandra - E' stato uno spettacolo del tutto unico e inatteso che ha destato a noi tutti, grandi e piccini, tanta gioia e buon umore. Questi magnifici esemplari hanno nuotato proprio davanti a noi per circa mezz'ora. Dopo gli accadimenti jesolani di cui tanto si è parlato in questo ultimo periodo, ecco una manifestazione della natura che fa apprezzare questa località e che può sicuramente indurre turisti a tornare».