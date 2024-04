Contributo di accesso, finita la prima giornata, ecco come è andata: 113mila arrivi e oltre 15mila paganti ticket

VENEZIA - Venezia chiude la prima giornata di sperimentazione del contributo di accesso con un totaleIl dato è stato diffuso dall'assessore al Bilancio, Michele Zuin. Alle 16.05 di oggiorario di chiusura dei limiti (riprenderanno domani fino al 5 maggio per un totale di 29 giorni nel 2024, sono entrati nella città storica ancheTra questi 39mila e 400 ospiti in strutture ricettive (che pagano già la tassa di soggiorno), 2mila e 100 parenti di residenti; 2mila amici di residenti Sono già registrati per tutto il periodo di sperimentazione del contributo di accesso, come esenti, 13mila studenti e 20mila 400 lavoratori.