Pellestrina. Terrore in gita, turista veneta scivola sui murazzi, precipita nel vuoto e sbatte la testa

PELLESTRINA - Un'altra gita, in una giornata festiva, ha rischiato di trasformarsi in tragedia.

Una turista veneta di 68 anni, in gita a Pellestrina arrivata a Ca' Roman è salita a piedi su una piccola scalinata fino sopra i Murazzi. Da qui è scivolata precipitando da un'altezza di circa due metri e battendo violentemente la testa contro.

La dinamica

L'incidente domenica pomeriggio, poco prima delle 17.30, in una zona difficilmente raggiungibile anche dai soccorritori. Una caduta rovinosa nello stesso punto dove circa due anni e mezzo fa perse la vita, nel settembre 2021, l'architetto austriaco Horst Waitmayr, da tutti a Pellestrina conosciuto semplicemente come Oreste. Per alcuni lunghi minuti i presenti hanno temuto di rivivere lo stesso dramma. Invece, per fortuna, questa volta la donna, pur avendo riportato gravi lesioni, se la caverà e non è in pericolo di vita. Fondamentale la tempestività dei soccorsi, con l'elicottero del Suem che si è alzato in volo da Treviso ed è atterrato a Ca' Roman, a ridosso dell'oasi naturalistica. Per l'arrivo rapido dei soccorritori è stato decisivo il supporto dei vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di Chioggia, agli ordini del caposquadra Angelo Tiozzo, in un loro mezzo hanno accompagnato il personale medico in uno idoneo a raggiungere i Murazzi. L'equipe sanitaria ha poi percorso circa 300 metri a piedi ed è arrivata sul posto con defibrillatore e tutto il necessario anche per intubare e rianimare la turista vittima della rovinosa caduta. Dopo le prime cure del caso è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La sessantottenne è stata caricata in elicottero e portata all'ospedale all'Angelo di Mestre. La paziente, ricoverata a Mestre, ha riportato diverse fratture, è stata medicata e attualmente viene tenuta sotto osservazione. Il dato confortante è che non sarebbe in pericolo di vita e il quadro clinico inizialmente sembrava molto più grave. Si può tirare un sospiro di sollievo.