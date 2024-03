FOSSÒ (VENEZIA) - Imprenditore di Fossò esce da un ristorante per andare a riprendere la vettura lasciata in parcheggio, ma scivola su una lastra di ghiaccio e finisce all'ospedale. Dopo essere stato dimesso, fa causa ai gestori del locale perché non avrebbero adottato i dovuti accorgimenti per segnalare il pericolo. Dopo ben sei anni il Giudice gli ha dato ragione e ha condannato i titolari del ristorante a pagare una somma complessiva e, visti i tempi lunghi, anche rivalutata, di 32.500 euro, dei quali 25mila per lui e 7.500 a favore dell'importante società di logistica di cui è consigliere di amministrazione nonchè procuratore per le relazioni con l'estero.

Oltre al risarcimento elargito all'imprenditore per il periodo di inabilità al lavoro e per le successive cure fisiche, il suo legale è riuscito a dimostrare al Giudice Massimiliano De Giovanni del Tribunale civile di Vicenza che durante la forzata assenza non ha potuto curare con diligenza gli interessi dell'azienda di logistica, anche perché il suo ruolo è risultato "non sostituibile". L'infortunio del quale è rimasto vittima il dirigente è successo il 4 febbraio 2018. Come sopra riportato l'uomo, dopo avere pranzato con moglie e amici presso l'Agriturismo La Casara di Gallio (Vi), era andato a riprendersi l'auto parcheggiata nell'apposita area di sosta, non accorgendosi però del lastrone di ghiaccio presente sul terreno. Dopo essere caduto malamente, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Asiago (Vi). Una volta curato e dimesso, ha successivamente avuto bisogno di cure riabilitative per recuperare la completa efficienza fisica. Mentre la sua invalidità temporanea è inizialmente risultata del 75%, quella permanente è stata quantificata in 4.50%.