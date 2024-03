Incidente a Ponte della Priula. Maestra dell'asilo si arrampica sul cornicione, perde l'equilibrio e scivola: portata in ospedale

PONTE DELLA PRIULA (TREVISO) - Maestra scivola dal cornicione della scuola materna di Ponte della Priula, portata in ospedale. L'incidente questa mattina, 27 marzo. Stando alle prime informazioni, pare che la donna si fosse arrampicata per raggiungere il terrazzino della struttura e abbia perso l'equilibrio rovinando a terra. Non è chiaro però il motivo che ha spinto l'insegnante a compiere questa manovra. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Suem 118 che ha portato la maestra nell'ospedale di Conegliano. Le ferite che ha riportato sono di media entità.