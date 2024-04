PORDENONE - La gita scolastica sul Meduna finita con l'arrivo dei pompieri. Un'uscita d'istruzione un po' sui generis per una scolaresca di Meduno, che nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 aprile, è dovuta ricorrere all'aiuto dei Vigili del fuoco perché rimasta bloccata nel greto del Meduna. I pompieri li hanno raggiunti con la squadra fluviale di Maniago e li hanno recuperati. Durante le operazioni di soccorso non sono mancati alcuni sorrisi tra i ragazzi, che - inaspettatamente - si sono ritrovati nel bel mezzo di una curiosa avventura, sicuramente da raccontare al rientro.

Cosa è successo

È accaduto poco dopo le 14, quando la sala operativa del comando Vigili del fuoco di Pordenone ha ricevuto la richiesta di soccorso. Un gruppo di bambini, tra i 6 e i 7 anni, e 4 educatori erano rimasti bloccati sul greto del torrente, perchè nel tentativo di attraversarlo, ha ceduto un ponticello in cemento. Così la scolaresca si è trovata senza via di fuga su una lingua di terra in mezzo al fiume. Nessuna via per rientrare in sicurezza.

Il soccorso

La sala operativa dei Vigili del fuoco ha mandato subito sul posto la squadra del distaccamento di Maniago e la squadra SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) della Sede centrale. Utilizzando il gommone da rafting opportunamente vincolato hanno trasportato bambini ed educatori dalla lingua di terra alla sponda del fiume. Fortunatamente, anche grazie all’attenzione e alla tempestività della maestra, nessuno dei partecipanti all’uscita educativa, ha riportato ferite e nessuno non è caduto in acqua. Per i bambini si è trattato di un’avventura divertente.