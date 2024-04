CASARSA - Amara sorpresa, nel contesto della Sagra del Vino di Casarsa della Delizia, per i sostenitori della candidatura di Alessandro Ciriani al Parlamento Europeo.

Dopo una nottata caratterizzata dal pienone tra le giostre e le bancarelle, infatti, qualcuno evidentemente su di giri ha pensato bene di “riscaldare” la campagna elettorale con uno dei metodi più vecchi del mondo: il vandalismo contro i manifesti dei candidati. E ad essere preso di mira in questo caso è stato quello dell’attuale sindaco di Pordenone, che si trova faccia a faccia con la sfida per andare al Parlamento europeo sotto le insegne di Fratelli d’Italia.

Manifesto elettorale finisce nelle mani dei vandali

Nel dettaglio, il fatto è stato segnalato in viale Aldo Moro, dove a Casarsa trovano posto le scuole elementari e che si trasformano durante le Elezioni in sedi dei seggi. Il manifesto di Alessandro Ciriani è finito nel mirino dei vandali: un dente nero (questo è abbastanza un classico) e poi l’imbrattamento dello slogan elettorale del sindaco di Pordenone e anche una lettera “A” dal significato dubbio.

Nuova legge elettorale: spunta l'emendamento anti-Ciriani del Pd. «Sindaci incompatibili con l'Europa»

Fdi, la riunione programmatica a Pescara

Intanto i rappresentanti pordenonesi di Fratelli d’Italia sono a Pescara per la riunione programmatica del partito in vista del prossimo appuntamento elettorale di inizio giugno. «Un’esperienza intensa e altamente formativa, con approfondimenti sui temi più significativi dell’agenda politica dei prossimi mesi, come difesa, Piano Mattei, intelligenza artificiale, ambiente e cultura. Il partito, il primo del Paese - sottolinea il presidente di Fratelli d’Italia Pordenone Emanuele Loperfido - gode di ottima salute a tutti i livelli e si prepara alle prossime europee compatto e con Meloni guida forte e universalmente riconosciuta sul piano politico quanto istituzionale. La nostra direzione, a differenza di altri, è chiara e condivisa».

Il deputato Loperfido aggiunge: «Per noi pordenonesi questi giorni sono stati ricchi di entusiasmo, emozione e responsabilità. I lavori sono stati aperti dal nostro ministro Luca Ciriani, riferimento assoluto per il Governo e il partito. Essere poi presenti con un nostro candidato alle europee come Alessandro Ciriani è stata una soddisfazione speciale. Il sindaco ha raccolto da tutti grandi attestati di stima che danno conferma di quanto la bontà della sua amministrazione sia uscita negli anni dai confini della regione, facendosi conoscere e apprezzare a livello nazionale. Ulteriore forza e slancio per la campagna europea, una corsa che vede tutto il partito impegnato in prima linea per supportarlo».