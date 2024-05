Lisa Labbrozzi morta in casa. Il centrodestra sospende la campagna elettorale

PREGANZIOL (TREVISO) - La coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco Gianni Cestaro annuncia con profondo dolore e sgomento la scomparsa improvvisa di Lisa Labbrozzi, responsabile elettorale per Forza Italia a Preganziol. «Lisa, figura di spicco all'interno del centrodestra preganziolese, ha lasciato un vuoto incolmabile nei nostri cuori - fanno sapere dalla coalizione - Non solo era una professionista impeccabile nel suo ruolo di coordinamento e organizzazione delle attività elettorali, ma era anche una persona di straordinaria umanità e generosità.

Il suo sorriso contagioso e la sua determinazione costante hanno ispirato tutti noi e saranno ricordati con affetto e gratitudine».

La decisione

In segno di rispetto per la memoria di Lisa, e per onorare il suo impegno instancabile nel rappresentare i propri ideali lungo tutto il territorio della Marca trevigiana, la coalizione di centrodestra ha deciso di sospendere con effetto immediato ogni attività elettorale fino a domenica 19 maggio compresa. «Questa scelta, se così possiamo definirla, è un atto dovuto a Lisa. Un gesto che riflette il nostro profondo dolore e il desiderio di dedicare un momento di silenzio alla sua memoria. In situazioni di dolore estremo come queste non ci sono elezioni o attività politiche che tengano» fanno sapere i vertici provinciali e locali dei partiti di Fratelli d'Italia, Coraggio Italia, Forza Italia e Lega a sostegno di Gianni Cestaro.

La richiesta

Inoltre, vista la situazione contingente, la Coalizione richiede ufficialmente il rinvio alla prossima settimana del confronto elettorale in programma stasera alle 20.30 all'Hotel Crystal di Preganziol al quale il candidato sindaco Gianni Cestaro avrebbe dovuto partecipare insieme alla candidata sindaca del centrosinistra Elena Stocco. «Prima che candidato alle Amministrative 2024 sono un padre di famiglia e, proprio per questo, mi stringo alla famiglia di Lisa in questo momento di estremo dolore che un genitore non dovrebbe mai affrontare nella vita. Ritengo che sia quindi giusto e rispettoso, anche nei confronti della sua famiglia e dei cittadini di Preganziol, prendere un momento di pausa per elaborare questo triste lutto – afferma il candidato sindaco Gianni Cestaro - A nome della lista civica “Con Gianni Cestaro vince Preganziol” e di tutta la coalizione di centrodestra esprimo dunque le più sentite condoglianze a chiunque abbia avuto il piacere e l’onore di poter conoscere e vivere al fianco di una persona splendida come Lisa. Il suo spirito e la sua dedizione continueranno a vivere nei nostri cuori e nelle nostre azioni».