CASARSA - Era uno dei negozi casarsesi più conosciuti, anche ben al di fuori dei confini comunali. Ha chiuso i battenti, dopo 30 anni, il sexy shop Le Tentazioni. Già da qualche giorno le ampie vetrine, situate tra piazza De Gasperi e viale Aldo Moro, sono vuote. Spente, senza quei particolari accessori e completini colorati che hanno attirato gli sguardi di tanti passanti, e a volte anche qualche polemica.

La clientela

Il grande negozio (400 metri quadrati ricchi di articoli più o meno hard), era diventato, nel tempo un punto di riferimento per vari tipi di clienti. C'era chi ci andava per acquistare "giochi" da regalare ad amici per scherzo, in occasione ad esempio di feste di addio al celibato o al nubilato, chi per fare una sorpresa al partner, chi per prendere qualcosa per sé, e chi per la curiosità di scoprire, anche solo per qualche minuto, il regno del desiderio e del piacere. Il negozio era situato inizialmente nel centro cittadino, in via XXIV Maggio, per poi spostarsi negli spazi dove un tempo c'erano le poste. Vicino alle scuole elementari e medie, dettaglio che aveva suscitato scalpore e proteste da parte di alcuni genitori degli allora alunni che le frequentavano. Momenti di tensione che, in un modo o nell'altro, erano stati superati. Ora non manca il rammarico, da parte dei titolari e dei gestori, per la chiusura di un'attività ormai storica. Sono stati anni di soddisfazioni, ma anche, appunto, di ostacoli.

«L'apertura nel '94 con il sequestro delle merci»

«Era il 1994 quando abbiamo deciso di aprire - ricorda il proprietario, Diego Bortolin -. Da subito abbiamo dovuto affrontare mille difficoltà. L'inizio è stato tragico, con il sequestro totale delle merci, considerate offesa al pudore dalla Procura di Pordenone. Una volta arrivati al processo abbiamo vinto: l'attività si svolgeva nel rispetto di tutte le regole». Poi, è stato un crescendo. «Si sono presentate - continua Bortolin - molte richieste di apertura di negozi nel settore erotico e quindi è nata l'idea di sviluppare la rete franchising con il nome Le Tentazioni sexy shop. Abbiamo così raggiunto la quota di 84 negozi in tutta Italia». La sede di distribuzione con magazzino centrale è in Austria, supportata da due filiali in altri Paesi.



I negozi online

«Nel nostro percorso trentennale - aggiunge il titolare - abbiamo subito 41 processi, sempre riusciti con successo grazie anche al nostro avvocato di fiducia». Il negozio casarsese, nonché la casa madre, era «conosciutissimo - dichiara Bortolin - per essere tra i più grandi e forniti a livello europeo, e censito nelle migliori riviste specializzate del nostro settore». Le difficoltà sono arrivate con il periodo del Covid, che «ha portato problemi - afferma il titolare - che hanno colpito tutti i settori del commercio». Ha influito, in parte, anche l'abitudine sempre più diffusa di acquistare articoli di ogni genere online, compresi quelli legati al sesso. «Non dimentichiamo - dice Bortolin - che la sicurezza delle consegne e la qualità dei prodotti a volte sono discutibili. Il supporto che veniva dato all'interno del negozio, invece, era molto d'aiuto al cliente nella scelta del prodotto giusto, con garanzie sul materiale e sul funzionamento». Fondamentale, in questo senso, la figura di Anna Pasquariello, che da più di un decennio gestiva l'emporio. Tra i ricordi più belli, per Bortolin, è la festa del 25esimo anniversario dell'attività, a dicembre 2019. Ma anche «gli arrivi di tutte le più famose pornostar italiane e straniere - sorride - con code di clienti impazienti di conoscerle e fotografarle» e la Babba Natale vivente in vetrina. E ancora «il libro fotografico "La storia di Casarsa" - conclude Bortolin - realizzato dal bravissimo Molinari, che ha immortalato la nostra immagine trasgressiva». A testimonianza di un'epoca che, in paese, si è conclusa, portandosi dietro le nostalgie di tanti.