Scritte offensive in città contro la candidatura in Europa del sindaco Alessandro Ciriani

PORDENONE - Scritte offensive sono apparse in città oggi, sabato 16 marzo, dopo l'annuncio del sindaco, Alessandro Ciriani, della sua candidatura alle prossime elezioni europee con Fratelli d'Italia. Ma il sindaco, in realtà, è finito nel mirino anche per il taglio dei tigli nell'ex fiera.

«Perché questa nuova sfida? Perché mi sono candidato?». E' iniziato così il suo discorso per la candidatura alle elezioni Europee il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani ieri sera alla Fiera di Pordenone.

Le ragioni che hanno spinto il primo cittadino a scegliere questa grande sfida sono diverse: «La prima siete voi, perché questa risposta così calda e appassionata con così tanti amici qui presenti mi fa capire che questa scelta è una battaglia politica che vuole rafforzare il messaggio che, con tanta fatica, ma anche con tanto successo, sta portando avanti Giorgia Meloni. La seconda questione è, invece, legata proprio al mio ruolo di sindaco». Ma le considerazioni di Ciriani si spostano anche al di fuori dei confini nazionali: «Ritengo che l'Europa sia tutto tranne che qualcosa di lontano ed alieno dalla nostra quotidianità. L'Europa, in realtà, con le sue decisioni, è qualcosa che impatta in maniera pesantissima sulle vicende che ci riguardano quotidianamente, sulle nostre imprese, sulle nostre famiglie, sulle nostre case. E credo che sia indispensabile portare lo spirito riformatore autentico all'interno del corpo dell'Europa. Ci hanno detto che eravamo antieuropeisti e, di chi come me ha trentacinque anni di esperienza con la Destra, tutto possono dire, tranne che non siamo antieuropeisti. La Destra, in Europa, è nazione, manifestazione e rivoluzione». E non potevano non essere toccati i due eventi che hanno segnato la storia dell'Italia, dell'Europa, ma anche quella mondiale: «Oggi, l'Europa è stata colpita da due drammi pesantissimi: il primo trauma si chiama pandemia, il secondo, invece, si chiama guerra in Ucraina. Di fronte a questi due shock, l'Europa si è ritrovata fragile, indifesa, debole. Si è accorta di non avere nulla di ciò di cui aveva bisogno per affrontare questi due drammi. Solo da quel momento ha cominciato a parlare di sovranità europea, di autonomia strategica, di approvvigionamento delle materie prime, di terre rare, perché prima, per troppo tempo, si era persa seguendo le teorie di Greta Thunberg e dell'estremismo ecologista. Non ha ascoltato la voce degli imprenditori così come non ha ascoltato una voce come la nostra: avevamo ragione noi, ma l'Europa ha avuto bisogno di una pandemia e di una guerra per rendersene conto, forse anche solo parzialmente, perché, mentre la storia dava una sveglia all'Europa, lei continuava a scivolare inesorabilmente verso il fanatismo ecologista che rischia di mettere a serio rischio le nostre imprese e le nostre aziende», continua Ciriani, per poi concentrarsi sulla questione dell'ambiente e sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente.



AMBIENTE

«Dicono che tutti noi vogliamo un mondo pulito e rispettoso dell'ambiente, ma questo non può assolutamente diventare un alibi ideologico per mettere in difficoltà qualcuno, che sia un'azienda, un'industria o un'impresa agricola. Quello che serve è un rapporto pragmatico, di buon senso, che metta in equilibrio uomo e natura e l'ambiente e la produzione». Ma ciò che continua a preoccupare il primo cittadino pordenonese è il settore agricolo con i suoi agricoltori: «Attualmente, il nostro Paese ha perso milioni di aziende agricole. E tutto questo è frutto di un'ideologia di sinistra che reputa l'agricoltore come grande inquinatore. Diminuire la produzione agricola e caricare gli agricoltori di burocrazia non ha fatto altro che aumentare gli approvvigionamenti da altri Paesi, privilegiando una concorrenza sleale, suicida e autolesionista. La sicurezza alimentare in Europa attraverso la burocrazia europea sceglie la scorciatoia del laboratorio come con la produzione della carne sintetica. Questo per noi è una minaccia dal punto di vista economico, alimentare ed etico».